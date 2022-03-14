İzmir'de, 222 kaçak göçmen yakalandı

Urla’da İtalya'ya kaçma hazırlığında olduğu belirlenen 73 kaçak göçmen, bir kamyonetin dorsesinde yakalandı. Çalışmalar neticesinde toplamda 222 kaçak göçmen yakalanmış oldu.

İzmir’de, kaçak göçmenlere yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor…

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve Urla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, drone destekli takip ve istihbari çalışmalar yürüttü.

Urla'dan teknelerle açılarak yasa dışı yollarla İtalya'ya gitme hazırlığında olan bir grup kaçak göçmen bilgisini alan ekipler harekete geçti.

Çalışmalar kapsamında jandarma ekipleri, 11 Mart günü ilçeye bağlı Zeytinler Mahallesi Tatar mevkisinde seyir halinde olan ve şüphe üzerine durdurulan kamyonetin dorsesinde, 73 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakaladı.

Yasa dışı geçişleri organize ettiği suçlamasıyla E.A. ve F.D. adlı 2 şüpheli gözaltına alındı.

149 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Jandarma ekipleri 12 Mart tarihinde ise, yine Zeytinler Mahallesi Kokar koyu Kızılağaç mevkisinde, arazide dağınık halde ilerleyen 76 Afganistan, 39 Irak, 8 İran, 8 Mısır, 3 Yemen ve 15 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 149 kaçak göçmen yakalandı.

ORGANİZATÖRLER TUTUKLANDI

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilirken, geçişleri organize ettiği değerlendirilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.