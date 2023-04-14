İzmir'de 25 yıllık taksici nasihati: Gençler bu meslekten uzak dursun

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1995 yılında mesleğe atılan Mustafa Öz, makam şoförlüğünün ardından taksiciliğe başladı.

Uzun yıllardır taksicilik yapan Öz, mesleğinin avantaj ve dezavantajlarını anlattı.

“Müşteri sizi seçebiliyor ama, siz müşteriyi seçemiyorsunuz” cümleleriyle sözlerine başlayan Mustafa Öz, “Durduğunuzda anlıyorsunuz, arabaya bindiğinde fark ediyorsunuz ama o gerçekten kötü niyetliyse onu indirmeniz zor oluyor.” ifadeleriyle devam etti.

Öz ayrıca, gençlere bu meslekten uzak durması gerektiklerini söyledi.

Zorlu müşterilerle yaşadığı sorunlara değinen taksici, ilginç bir anısını anlattı.

İki kadın yolcu tarafından kaçırıldığını söyleyen Mustafa Öz, "Bayanın beni kaçırması ilginç geldi." dedi.

Mustafa Öz, yaşadığı olayı şu ifadelerle anlattı;

2 tane bayan el kaldırdı aldım, Menderes'e gideceklerini söylediler, ben de Menderes'e devam ettim. 2012 yılıydı yaz günü saat gece 2, artık ben arabayı teslim edeceğim, son iş diye tabir edelim. 2 bayanı aldım biri kapalı biri açıktı, bir sokak arıyoruz yani Menderes'te, onlar ıssız bir yer arıyor daha doğrusu. O sokağa giriyoruz yok burası değil diyorlar, çıkıyoruz derken çıkmaz bir sokağa girdik Menderes'te. Yolu devam ettik bitirdiğimde duvar geldi geri geri artık çıkmaz burası dedim, çıkmaz biliyoruz biz dedi silahı çekti enseme dayadı. Dedi ki bak inan bizim paraya ihtiyacımız var, ben dedim ki o anda da cebimde o günkü şartlarda 200 TL para var, bunu verebilirim dedim hayır daha çok istiyoruz dedi.