İzmir'de 26'sı çocuk 99 kaçak göçmen yakalandı

DHA

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri Çeşme ilçesi ve Karaburun ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

İki bölgeye giden ekipler lastik botlarda bulunan 22'si çocuk 77 kaçak göçmeni yakaladı.

Aynı gün gece saatlerinde ise Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-10) tarafından Dikili ilçesi açıklarında içerisinde kaçak göçmenlerin bulunduğu lastik bot tespit edilmesi üzerine bölgeye giden ekipler 4'ü çocuk 22 kaçak göçmeni yakaladı.

YARDIM TALEBİNDE BULUNDULAR

Çeşme ve Seferihisar ilçesi açıklarında da içerisinde kaçak göçmenlerin olduğu 3 farklı lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve göçmenlerin yardım talebinde bulunması üzerine harekete geçen ekipler Sahil Güvenlik gemisi ve botları ile 3 lastik botta bulunan toplam 47'si çocuk 110 kaçak göçmeni kurtardı.

Kıyıya çıkartılan kaçak göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.