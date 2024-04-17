İzmir'de 29 kaçak göçmen yakalandı İzmir'in Seferihisar ilçesinde 7'si çocuk 29 kaçak göçmen yakalandı.

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Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, 15 Nisan günü saat 04.00 sıralarında İzmir'in Seferihisar ilçesinde bir grup kaçak göçmen tespit etti.

Doğanbey İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleriyle birlikte düzenlenen operasyonda 7'si çocuk 29 kaçak göçmen kara sınırlarında yakalandı.

Sınır dışı edilecekler

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.