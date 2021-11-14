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    İzmir'de 3 heykel tahrip edildi

    Bayraklı’daki yalıçapkını heykeli ve Bostanlı’daki bronz boğa heykeline kimliği belirsiz kişilerce zarar verilirken diğer heykelin parçalanmasına çevredekiler engel oldu.
    • İHA
    • 14.11.2021 - 12:22
    • Güncelleme : 14.11.2021 - 12:37
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    İzmir'de 3 heykel tahrip edildi

    CHP'li belediyelerin heykel projelerinin gündemden düşmediği bu günlerde, İzmir’de parklara yerleştirilen heykellere saldırı düzenlendi.

    İzmir'de parklarda bulunan 3 heykel saldırıların hedefi oldu.

    Bayraklı sahiline 2002’de yerleştirilen bakır dövme tekniğiyle yapılmış yalıçapkını heykeli, saldırıdan zarar gördüğü için İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kaldırıldı.

    Üçüncü Uluslararası İzmir Heykel Çalıştayı kapsamında 2015’te bronz malzemeden yapılan Bostanlı’daki boğa heykeli de parçalara ayrıldığı için ekiplerce bulunduğu yerden alındı.

    PARÇALANMASINI ÇEVREDEKİLER ENGELLEDİ

    Bayraklı sahilindeki boğa heykelini parçalayarak çalma girişimi ise çevredekiler sayesinde önlendi.

    Her üç olayda da saldırganlar yakalanamazken, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sorumlu personeli şikayetçi oldu.

    İzmir de 3 heykel tahrip edildi #1

    YERLERİNE YENİLERİ YERLEŞTİRİLECEK

    İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılana açıklamada zarar gören iki heykelin yerine yenilerinin yerleştirileceği belirtildi.

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