İzmir'de 31 düzensiz göçmen kurtarıldı, 67 göçmen yakalandı

AA
Emniyet güçleri düzensiz göçmenlerle olan mücadelesini sürdürüyor.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi alındı.
Alınan ihbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.
67 göçmen yakalandı
Ekipler, 67 düzensiz göçmeni yakaladı.
31 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı
Öte yandan, Foça ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 31 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.