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    İzmir’de 32 göçmen kurtarıldı

    İzmir’in Dikili ilçesi açıklarında, Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 32 düzensiz göçmen kurtarıldı.
    • İHA
    • 20.01.2021 - 21:37
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    İzmir’de 32 göçmen kurtarıldı

    İzmir'de Sahil Güvenlik ekipleri, dün saat 08.55’te, Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin olduğuna yönelik bilgi edindi.

    Sahil Güvenlik botları tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 32 düzensiz göçmen kurtarıldı.

    İL GÖÇ İDARESİNE TESLİM EDİLDİLER

    Karaya çıkartılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.

    İzmir’de 32 göçmen kurtarıldı #1

    İzmir’de 32 göçmen kurtarıldı #2

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