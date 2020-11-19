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    İzmir'de 34 sığınmacı kurtarıldı

    İzmir'in Dikili ilçesinde, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 34 sığınmacıyı Sahil Güvenlik Komutanlığı kurtardı.
    • AA
    • 19.11.2020 - 20:21
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    İzmir'de 34 sığınmacı kurtarıldı

    Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İzmir'in Dikili ilçesinde, Madra Çayı açıklarında lastik bot içerisinde sığınmacılar bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

    YUNAN, TÜRK SULARINA İTTİ

    Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirtilen bottaki 34 kişi kurtarıldı. Sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

    İzmir de 34 sığınmacı kurtarıldı #1

    İzmir de 34 sığınmacı kurtarıldı #2

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