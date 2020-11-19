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- İzmir'de 34 sığınmacı kurtarıldı
İzmir'de 34 sığınmacı kurtarıldı
İzmir'in Dikili ilçesinde, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 34 sığınmacıyı Sahil Güvenlik Komutanlığı kurtardı.
- AA
- 19.11.2020 - 20:21
Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İzmir'in Dikili ilçesinde, Madra Çayı açıklarında lastik bot içerisinde sığınmacılar bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.
YUNAN, TÜRK SULARINA İTTİ
Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirtilen bottaki 34 kişi kurtarıldı. Sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.