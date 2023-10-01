İzmir'de 3.7 büyüklüğünde deprem AFAD'ın verilerine göre, İzmir'in Buca ilçesi merkezli 3.7 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.

AA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremi sosyal medyadan duyurdu.

İzmir'in Buca ilçesi merkezli 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 16.30'da gerçekleşen deprem yerin 6,44 kilometre derinliğinde oldu.

Deprem İzmir ve çevre illerde de hissedildi.

Depremin büyüklüğünün 3.7 olmasına rağmen etkisinin daha fazla hissedildiği gündeme geldi.

Kandilli Rasathanesi’ne göre derinliği 7,1 kilometre

İzmir'de saat 16.30'da merkez üssü Buca olan 3.7 büyüklüğünde meydana gelen depremin derinliği Kandilli Rasathanesi’ne göre 7,1 kilometre oldu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)