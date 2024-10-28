AA

30 Ekim 2020'deki 6.6'lık İzmir depreminin üzerinden 4 yıl geçti.

Seferihisar Doğanbey Mahallesi'nin 23 kilometre açığında meydana gelen depremde, Bayraklı ilçesinde bulunan 8 bina tamamen yıkılırken 117 kişi hayatını kaybetti.

AFAD, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, jandarma ve polis arama kurtarma ekipleri ile sivil toplum kuruluşlarına ait arama ve kurtarma ekipleri, depremden en çok etkilenen Bayraklı ve Bornova ilçelerindeki yıkıntılarda çalışma yaptı.

HASARLI BİNALAR YIKILDI

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, arama kurtarmanın ardından İzmir genelinde 1500 teknik personelle hasar tespit çalışması yaptı.

Ekipler kent genelinde 213 bin 762 binada yaptıkları inceleme sonucu 99'unun acil yıkılmasına karar verdi, 632 yapının ağır hasarlı, 580 yapının orta hasarlı, 7 bin 768 yapının ise az hasarlı olduğunu tespit etti.

Acil yıkılmasına karar verilen binalar, AFAD ekipleri tarafından hızlı bir şekilde yıkıldı.

Depremde yıkılan 8 binanın bulunduğu 7 bölgede TOKİ tarafından bina yapımına başlanırken rezerv alan ilan edilen Bayraklı Şehir Hastanesi yanındaki 375 hektarlık alanda da binalar yükselmeye başladı.

4 BİN 602 KONUT TESLİM EDİLDİ

Rezerv alandaki ilk konutlar, depremin birinci yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hak sahiplerine teslim edildi.

Tamamlanan iki büyük konut projesiyle depremin üzerinden geçen 4 yılda depremzedelere toplam 4 bin 602 konutun teslimi yapıldı.

TOKİ Uygulama Daire Başkanı Emrah Bıyıkoğlu, yaptığı açıklamada, İzmir'de meydana gelen depremin ardından çalışmaların hızlı bir şekilde başladığını hatırlattı.

Depremin en çok etkilediği Bayraklı şehir merkezindeki 7 etapta toplam 1404 konutun ihalesini yaptıklarını belirten Bıyıkoğlu, "Bir yıl dolmadan da konutların teslimlerini gerçekleştirdik. Aynı zamanda Bayraklı merkezde 289 iş yerimizin yapımını tamamlayarak hak sahiplerine teslim ettik." dedi.

Bıyıkoğlu, Bayraklı Şehir Hastanesi yanındaki rezerv alanda da çalışmaların hızlı bir şekilde tamamlandığını anımsattı.

Bölgede 8 etapta 3 bin 657 konutun ihalesini gerçekleştirdiklerini anlatan Bıyıkoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: