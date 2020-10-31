İzmir'deki depremde, dört kızı enkaz altında kalan anne Nilay Yücel, çocuklarının oyuncağına sarılarak bekleyişini sürdürüyor.

Dün İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem faciasının ardından, enkaz altında kalanlara ulaşmak için büyük bir çalışma yürütülüyor.

Enkaz altında kurtarılmayı bekleyenlerin yakınlarının bekleyişi ise yürek parçalıyor.

İzmir'de 4 kızı enkaz altında kalan Nilay Yücel'in bekleyişi VİDEO

4 ÇOCUĞUNUN KURTARILMASINI BEKLİYOR

4 çocuk annesi Nilay Yücel de o acılı bekleyişi sürdürenlerden biri.

Depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nda 3 yaşındaki Diren, 4 yaşındaki Lena, 6 yaşındaki Vera ve 10 yaşındaki Feda, enkaz altında kaldı.

Anne Nilay Yücel, çocuklarının oynadığı oyuncağa sarılarak arama kurtarma çalışmalarını izledi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop da bölgeye gelerek anneyi teselli etti. Enkaz altında Nilay Yücel'in kayınvalidesi Arife Yücel'in (60) de olduğu öğrenildi.