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    İzmir'de 4.0 büyüklüğünde deprem

    Seferihisar ilçesinde, saat 20.20'de 4.0 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.
    • Haber Merkezi
    • 15.01.2021 - 20:27
    • Güncelleme : 15.01.2021 - 20:47
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    İzmir'de 4.0 büyüklüğünde deprem

    İzmir Seferihisar'da, saat 20.20'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin 6 kilometre derinlikte olduğunu bildirdi.

    "OLUMSUZ BİR DURUM YOK"

    Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan AFAD, "Seferihisar açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

    KANDİLLİ 3.9 DEDİ

    Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak duyurdu.

    İzmir de 4.0 büyüklüğünde deprem #1

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