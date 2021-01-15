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- İzmir'de 4.0 büyüklüğünde deprem
İzmir'de 4.0 büyüklüğünde deprem
Seferihisar ilçesinde, saat 20.20'de 4.0 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.
- Haber Merkezi
- 15.01.2021 - 20:27
- Güncelleme : 15.01.2021 - 20:47
İzmir Seferihisar'da, saat 20.20'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin 6 kilometre derinlikte olduğunu bildirdi.
"OLUMSUZ BİR DURUM YOK"
Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan AFAD, "Seferihisar açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerine yer verdi.
KANDİLLİ 3.9 DEDİ
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak duyurdu.