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İzmir'de 41 terör örgütü PKK ve FETÖ şüphelisi yakalandı

İzmir'de 41 terör örgütü PKK ve FETÖ şüphelisi yakalandı Yasadışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 37 PKK ve FETÖ terör örgütleri şüphelisi, kendilerini kaçırmaya çalışan 4 göçmen kaçakçıcısı ile birlikte gözaltına alındı.