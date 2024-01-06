İzmir'de 4.2 büyüklüğünde deprem İzmir'de saat 14.53'te 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İzmir'in büyük bölümünde hissedildi.

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Türkiye, Kahramanmaraş merkezli yaşanılan iki büyük depremle sarsıldı..

11 ilde büyük yıkıma ve 50 bini aşkın can kaybına neden olan depremin yaraları sarılmaya çalışılıyor.

Tüm Türkiye'yi derinden etkileyen depremler sonrası ülke genelinde yaşanan her deprem büyük korkuya neden oluyor.

İzmir'de deprem

Bu kez İzmir depremle sarsıldı...

İzmir'de saat 14.53 sularında deprem meydana geldi.

Sarsıntı şehir merkezinde bir çok bölgede hissedildi.

AFAD açıklama yaptı

AFAD, İzmir'in Çandarlı ilçesinde merkez üssü Ege Denizi'nin 7,5 km açığında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Yerin 9 kilometre derinliğinde

AFAD'dan yapılan açıklamada saat 14.53'te hissedilen deprem yerin yaklaşık 9 km derinliğinde oluştu.

Çevre illerde hissedildi

Deprem çevre iller başta olmak üzere tüm İzmir'de hissedildi.

Vatandaşlar sokaklara çıktı

Sarsıntı ile birlikte panik ve korku yaşayan vatandaşlar evlerinden çıktı.

Olumsuz bir ihbar gelmedi

İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir can kaybı, yaralanma veya yıkılan bir yapının olmadığı öğrenildi.

İkinci deprem Malatya'da

Öte yandan İzmir'de yaşanan depremden dakikalar sonra bir sarsıntı da Malatya'da kaydedildi.

AFAD saat 15.10’da 4.0 şiddetinde meydana gelen depremin merkez üssünü Malatya Battalgazi olarak duyurdu.