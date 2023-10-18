İzmir’de 4.2 büyüklüğünde deprem: Kentin genelinde hissedildi

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İzmir’in Bayındır ilçesinde, 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, saat 15.55’te meydana gelen depremin merkez üssünün Bayındır ilçesi olduğunu açıkladı.
Derinlik 7 kilometre
Sarsıntı 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Kentin tamamında hissedildi
Deprem kentin büyük bölümünde hissedildi.
Deprem, İzmir'in yanı sıra Manisa'nın bazı ilçelerinde de hissedildi.
Olumsuz bir durum yaşanmadı
Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
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