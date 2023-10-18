İzmir’de 4.2 büyüklüğünde deprem: Kentin genelinde hissedildi Bayındır ilçesinde saat 15.55’te 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İzmir’in büyük bölümünde hissedildi.

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İzmir’in Bayındır ilçesinde, 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, saat 15.55’te meydana gelen depremin merkez üssünün Bayındır ilçesi olduğunu açıkladı.

Derinlik 7 kilometre

Sarsıntı 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Kentin tamamında hissedildi

Deprem kentin büyük bölümünde hissedildi.

Deprem, İzmir'in yanı sıra Manisa'nın bazı ilçelerinde de hissedildi.

Olumsuz bir durum yaşanmadı

Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.