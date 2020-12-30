İzmir'de 4.3 büyüklüğünde deprem

Urla ilçesi açıklarında saat 16.40'ta 4.3 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

İzmir'in Urla ilçesinde saat 16.40'ta, 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin 5 kilometre derinlikte olduğunu bildirdi.

ÇEVRE İLLER DE HİSSETTİ

Çevre illerde de hissedilen deprem, kısa süreli paniğe yol açtı.

İlk belirlemelere göre can ya da mal kaybı yaşanmadı.

KANDİLLİ 4.4 DEDİ

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.4 olarak duyurdu.