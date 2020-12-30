Euro
9.0829
0.21%
Dolar
7.3878
0.06%
Altın
449.38
-0.02%
Borsa
1.477
-0.18%
Bitcoin
215.072
5.16%
EXEN Coin
10.71
-0.74%
12ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 12 C

    İzmir'de 4.3 büyüklüğünde deprem

    Urla ilçesi açıklarında saat 16.40'ta 4.3 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.
    • Haber Merkezi
    • 30.12.2020 - 16:51
    • Güncelleme : 30.12.2020 - 17:36
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir'de 4.3 büyüklüğünde deprem

    İzmir'in Urla ilçesinde saat 16.40'ta, 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin 5 kilometre derinlikte olduğunu bildirdi.

    ÇEVRE İLLER DE HİSSETTİ

    Çevre illerde de hissedilen deprem, kısa süreli paniğe yol açtı.

    İlk belirlemelere göre can ya da mal kaybı yaşanmadı.

    KANDİLLİ 4.4 DEDİ

    Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.4 olarak duyurdu.

    DEPREM

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir