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    İzmir’de 4.4 büyüklüğünde deprem

    İzmir'in Urla ilçesi açıklarında, saat 10.30'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
    • AA
    • 09.02.2021 - 10:42
    • Güncelleme : 09.02.2021 - 10:49
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    İzmir’de 4.4 büyüklüğünde deprem

    İzmirli güne yine sarsıntıyla başladı.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi İzmir’in Urla ilçesi açıklarında bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

    4.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

    Saat 10.30'da meydana gelen depremin 4.4 büyüklüğünde olduğu aktarıldı.

    AFAD, şu ana kadar herhangi bir can ya da mal kaybı bilgisinin ulaşmadığını aktardı.

    İzmir’de 4.4 büyüklüğünde deprem #1

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