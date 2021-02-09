İzmir’de 4.4 büyüklüğünde deprem

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında, saat 10.30'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

İzmirli güne yine sarsıntıyla başladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi İzmir’in Urla ilçesi açıklarında bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

4.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Saat 10.30'da meydana gelen depremin 4.4 büyüklüğünde olduğu aktarıldı.

AFAD, şu ana kadar herhangi bir can ya da mal kaybı bilgisinin ulaşmadığını aktardı.