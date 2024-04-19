İzmir'de 4.5 büyüklüğünde deprem

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Türkiye bir kez daha depremi hatırladı.
Dün Tokat'ta meydana gelen depremin ardından bugün ise İzmir sallandı.
4.5 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 6,97 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Depremin merkez üssü, İzmir'in Seferihisar ilçesine 27.90 kilometre uzaklıkta.
Çevre illerden de hissedildi
Çevre illerden de hissedilen sarsıntı sonrası herhangi bir olumsuz durum açıklanmadı.
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