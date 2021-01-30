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    İzmir'de 48 kaçak göçmen kurtarıldı

    Çeşme ve Dikili ilçelerinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 48 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince karaya çıkarıldı.
    • DHA
    • 30.01.2021 - 19:15
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    İzmir'de 48 kaçak göçmen kurtarıldı

     

    İzmir'de, Sahil Güvenlik Komutanlığı, 28 Ocak  saat 22.40'ta Çeşme ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı.

    YUNAN İTTİ, MEHMETÇİK KURTARDI

    İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sulararına geri itilen 19 kaçak göçmeni kurtardı.

    Sahil Güvenlik Komutanlığı, 29 Ocak saat 05.05 sıralarında Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaştı.

    İhbar üzerine, görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk  kara sularına  geri itilen  29 kaçak göçmen kurtarıldı.

    Karaya çıkartılan kaçak göçmenler işlemlerinin ardından, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

    İzmir de 48 kaçak göçmen kurtarıldı #1


    İzmir de 48 kaçak göçmen kurtarıldı #2

    İzmir de 48 kaçak göçmen kurtarıldı #3

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