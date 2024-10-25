İzmir'de 5 kişinin öldüğü patlamanın bilirkişi raporu hazır

DHA

İzmir'de 30 Haziran'da meydana gelen patlamada, 5 kişi hayatını kaybetti.

Patlama, İzmir'in Ayrancılar Mahallesi Barış Manço Caddesi'nde şırdan satışı yapılan iş yerinde, saat 15.00 sıralarında gerçekleşti.

Patlamada Ruken Çağur, Evin Aslan, kardeşi Birgül Sarsılmaz, Havin Ergin ve Dilek Bağ hayatını kaybetti, 63 kişi yaralandı.

Patlamanın yaşandığı bina ile çevredeki 10 binada hasar oluştu.

Patlamanın olduğu binada ciddi hasar oluşurken, diğerlerinde cam kırıkları ve çerçeveler zarar gördü.

2 MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

İhbarla olay yerine adrese jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Durumu hafif olan yaralılardan bazıları kendi imkanlarıyla hastaneye gitti, diğerleri gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Patlamanın olduğu bölgede semt pazarı kurulduğu için etkilenenlerin fazla olduğu bildirildi.

Olayın ardından restoranda bulunan malzemelere, incelenmek üzere jandarma tarafından el konuldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı ekipler tarafından, olay yerindeki hasar gören bina ve iş yerlerinde hasar tespit çalışmaları yapıldı. Görevlendirilen 2 müfettiş soruşturma yürüttü.

İKİSİ DE TUTUKLANDI

Patlamanın ardından tüp değiştirdiği öne sürülen M.K. ile Menderes ilçesinde yakalanan işletme sahibi G.K., jandarma tarafından gözaltına alındı. 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerini ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Patlamanın meydana geldiği iş yerinin 6 aydır ruhsatsız olduğu ortaya çıktı.

29 Mayıs'ta belediyeye ruhsat başvurusunda bulunan işletme sahibi G.K.'nin ifadesinde, tüpü değiştirdiğini ve herhangi bir sorunun olmadığını söylediği belirtildi. Tüpü değiştiren M.K.'nin ise ifadesinde, uygun işlem yaptığını söylediği kaydedildi. Patlamada ölenler, memleketlerine götürülerek toprağa verildi.

BİLİRKİŞİ RAPORU, SAVCILIK DOSYASINA GİRDİ

Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bilirkişilerden oluşan heyetin hazırladığı rapor, savcılık dosyasına girdi. İş güvenliği uzmanı, yüksek makine mühendisi, elektrik mühendisi, yangın uzmanı ve kimya mühendisi tarafından rapor hazırlandı.

LPG gazında sızıntı meydana geldiği, biriken gazın patlamaya neden olduğu, patlama sonucu oluşan alev topunun diğer bölümlere yayıldığı ve ani basınç etkisiyle yıkıma neden olduğu raporda yer aldı. Raporda, "İş yerinde LPG kullanılan sanayi tipi büyük mutfaklarda gaz kaçağını tespit eden ve sesli olarak uyaran gaz uyarı cihazının bulunmadığı belirlendi. 'İş yeri veya topluma açık her türlü binada zemin seviyesinin altında kalan bodrum katlarında LPG tüpleri bulundurulamaz' maddesine iş yeri işletmecisinin uymak zorunda olduğu ancak iş yerinin bu kurala uymadığı görüldü." ifadesi yer aldı.

TÜP TAKABİLME EĞİTİMİ ALDIĞINA DAİR BELGESİ YOK

Tutuklu M.K.'nin tüpü dikkatsiz, tedbirsiz ve hızlı bir şekilde taktığına da değinilip, "Ayrıca tüp takabilme eğitimi aldığına dair belgesi bulunmamaktadır. Yine LPG tüp üzerinde 2 makine mühendisinin yapmış olduğu test ve incelemede tüpün vanası açıldığında, köpüklerin baloncuklar halinde uçuştuğu ve gaz kaçağı olduğu görüldü.

Gaz dedektörü yaklaştırıldığında, gaz kaçağının olduğu cihaz tarafından sesli olarak uyarılarak tespit edildi. Bahse konu mahalde bulunan sanayi tipi LPG tüpte, dedantör ile tüp arasındaki plastik contada gaz kaçağı olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenlerle tüpü değiştiren M.K.'nin olayın meydana gelmesinde doğrudan etkili olduğu anlaşılmaktadır." denildi.

"İŞ YERİ HAVASIZ BIRAKILDI"

Ayrıca LPG'nin, havadan ağır olması nedeniyle yere çöktüğüne yer verildi. Buzdolabının elektrik aksamından kıvılcım alması sonucu yangının çıkmış olabileceğinin değerlendirildiği ifade edildi. İş yerinin havasız bırakıldığı, havalandırmanın bulunmadığı, elektrik aksamının LPG gazı kullanılan yer için uygun olmadığına da yer verildi. Bunun sonucu olarak patlamanın buna bağlı olarak gerçekleştiği, iş yeri sahibi G.K.'nin yapması gereken 'özen yükümlülüğünü yerine getirmediğinden' olayda doğrudan etkili olduğunun anlaşıldığı değerlendirmesi de raporda yer aldı.