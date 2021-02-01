İzmir'de 5,1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi

İzmir'de 5,1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi

AFAD, saat 11.35'te İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

İzmir haftaya sabah saatlerinden itibaren başlayan depremlerle başladı.

Sabah 08.00 sularından itibaren Karaburun açıklarında 4.1, 4.7, 5.1 ve.4.8 büyüklüklerindeki depremlerin ardından öğlen saatlerinde bir kez daha sarsıldı.

BİR DEPREM DAHA

Aynı bölgede 5.1 şiddetinde bir sarsıntı daha yaşandı.

AFAD, bu şiddetli sarsıntının ardından da herhangi bir olumsuz ihbar gelmediğini duyurdu.

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