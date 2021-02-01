Euro
8.737
-1.67%
Dolar
7.2177
-1.39%
Altın
432.99
-0.13%
Borsa
1.491
1.22%
Bitcoin
246.809
1.78%
EXEN Coin
18.01
2.09%
15ºC
İstanbul
Puslu güneşli 15 C

    İzmir'de 5,1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi

    AFAD, saat 11.35'te İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
    • AA
    • 01.02.2021 - 11:50
    • Güncelleme : 01.02.2021 - 12:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir'de 5,1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi

    İzmir haftaya sabah saatlerinden itibaren başlayan depremlerle başladı.

    Sabah 08.00 sularından itibaren Karaburun açıklarında 4.1, 4.7, 5.1 ve.4.8 büyüklüklerindeki depremlerin ardından öğlen saatlerinde bir kez daha sarsıldı.

    BİR DEPREM DAHA

    Aynı bölgede 5.1 şiddetinde bir sarsıntı daha yaşandı.

    AFAD, bu şiddetli sarsıntının ardından da herhangi bir olumsuz ihbar gelmediğini duyurdu.

    İzmir de 5,1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi #1

    Tunç Soyer: Şuan bir olumsuzluk yok VİDEO


    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir