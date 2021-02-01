İzmir'de 5.1 büyüklüğünde deprem

AFAD, saat 8.46'da İzmir'in Karaburun ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Ege Denizi'nde, İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında birkaç dakika arayla depremler meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre; ilk deprem saat 08.46'da 5.1 büyüklüğünde ve 20.69 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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İkinci deprem ise saat 08.47'de 4.8 büyüklüğünde ve 7 kilometre derinlikle kaydedildi.

Son sarsıntı ise aynı bölgede saat 09.00'da 4.7 olarak ölçüldü.

Sabah 08.00 sularında da 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha yaşanmıştı

"OLUMSUZ BİR İHBAR ALINMADI"

Depremin ardından ilk açıklama AFAD'dan geldi.

Açıklamada,"Karaburun açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." denildi.

"TARAMALAR DEVAM EDİYOR"

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de şehirdeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Vali, şu ana kadar herhangi bir olumsuz durumun bildirilmediğini kaydetti.

Alandaki taramaların sürdüğünü aktaran Köşger, "Depremlerde şu ana kadar can kaybı ya da hasar bilgisi ulaşmadı. Karaburun başta olmak üzere kent genelinde taramalarımız sürüyor." ifadelerini kullandı.



