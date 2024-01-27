İzmir'de 5,1 büyüklüğünde deprem İzmir Menderes açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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ensonhaber.com

İzmir Menderes açıklarında şiddetli bir deprem yaşandı.

Depremin büyüklüğü 5,1

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından verilen bilgiye göre depremin şiddeti 5,1 olarak ölçüldü.

Çevre iller de hissetti

Depremin saati 08.19 olarak verilirken derinliği ise 8.51 km olarak belirtildi.



Deprem çevre illerden de hissedildi.



"Olumsuz bir durum bulunmamaktadır"

AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Ege Denizi’nde, İzmir ilimizin Menderes ilçesi açıklarında saat 08.19’da meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır.



Saha tarama çalışmaları devam etmekte olup ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.

Valiliklerden açıklama

İzmir Valisi Süleyman Elban, X sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada İzmirlilere geçmiş olsun dileğinde bulunarak, "Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - Menderes merkezli olarak saat 08.19 itibarıyla meydana gelen 5,1 şiddetindeki depremle ilgili Valiliğimize bildirilen bir olumsuzluk yoktur." ifadesini kullandı.

Aydın Valisi Yakup Canbolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar yansıyan bir olumsuzluk yok, alan taraması devam ediyor." dedi.