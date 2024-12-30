İzmir'de 52 çuval marul çalan şahıslar tutuklandı

İHA
İzmir Tire İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mahmutlar Mahallesi'nde dün, devriye görevi sırasında bir marul tarlası yakınında park halindeki 35 RT 753 plakalı araçta S.A.'nın (21) şüpheli tavırlar sergilediğini fark etti.
ÇUVAL MARULLARLA SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR
S.A., ekiplerce gözaltına alınırken, bölgede araştırma yapan jandarma S.A.’nın suç ortakları N.T. ile A.T.'yi, Tire Torbalı karayolu kenarındaki tarladan çaldıkları çuval çuval marulla suçüstü yakaladı.
52 çuval marul çalan ve gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahısların 3’ü de çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış