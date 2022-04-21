İzmir'de, 52 kaçak göçmen yakalandı

Kemalpaşa’da bir minibüsün içerinden 28 kaçak göçmen çıkarken, Dikili’de yurdu yasa dışı yollardan terk etme hazırlığında olan 24 kaçak göçmen yakalandı.

İzmir’de, göçmen kaçakçılığı mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor…

Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışmalar kapsamında Kemalpaşa Akalan Gişeleri'nde yol kontrolü sırasında şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu.

AA’nın haberine göre; durdurulan araçta, 28 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Minibüs sürücüsü, organizatör olduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

Söz konusu araca ise el konuldu.

Hazırlık halinde yakalandılar

Dikili'ye bağlı Bahçeli Mahallesi'nde ise; 6'sı Filistin, 8'i Yemen, 4'ü İran ve 6'sı Suriye uyruklu olmak üzere 24 kaçak göçmen, yasa dışı yollardan yurdu terk etme hazırlığındayken yakalandı.

Kaçak göçmenler, Geri Gönderme Merkezi’ne sevk edilecekler

Kaçak göçmenlerin, adli ve idari işlemlerin ardından Geri Gönderme Merkezi’ne sevk edileceği bildirildi. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemi sürüyor.