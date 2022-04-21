Petrol
107.98
1.10%
Euro
16.0215
0.56%
Dolar
14.6973
0.18%
Altın
917.86
-0.60%
Borsa
2555
1.13%
Bitcoin
623.331
1.32%
BTXN Coin
29.19
-3.37%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 15 C

    İzmir'de, 52 kaçak göçmen yakalandı

    Kemalpaşa’da bir minibüsün içerinden 28 kaçak göçmen çıkarken, Dikili’de yurdu yasa dışı yollardan terk etme hazırlığında olan 24 kaçak göçmen yakalandı.
    • 21.04.2022 - 13:31
    • Güncelleme : 21.04.2022 - 13:45
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir'de, 52 kaçak göçmen yakalandı

    İzmir’de, göçmen kaçakçılığı mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor…

    Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışmalar kapsamında Kemalpaşa Akalan Gişeleri'nde yol kontrolü sırasında şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu.

    AA’nın haberine göre; durdurulan araçta, 28 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Minibüs sürücüsü, organizatör olduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

    Söz konusu araca ise el konuldu.

    Hazırlık halinde yakalandılar

    Dikili'ye bağlı Bahçeli Mahallesi'nde ise; 6'sı Filistin, 8'i Yemen, 4'ü İran ve 6'sı Suriye uyruklu olmak üzere 24 kaçak göçmen, yasa dışı yollardan yurdu terk etme hazırlığındayken yakalandı.

    İzmir de, 52 kaçak göçmen yakalandı #1

    Kaçak göçmenler, Geri Gönderme Merkezi’ne sevk edilecekler

    Kaçak göçmenlerin, adli ve idari işlemlerin ardından Geri Gönderme Merkezi’ne sevk edileceği bildirildi. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemi sürüyor.

    İzmir de, 52 kaçak göçmen yakalandı #2

    İzmir de, 52 kaçak göçmen yakalandı #3

    İzmir de, 52 kaçak göçmen yakalandı #4


    İlginizi Çekebilir

    Fahrettin Koca'dan memuriyetten istifa eden doktorlara müjde
    Sağlık

    Fahrettin Koca'dan memuriyetten istifa eden doktorlara müjde

    Ünlü iş insanı Murat Acar'dan kazandıran strateji
    Cryto Trade

    Ünlü iş insanı Murat Acar'dan kazandıran strateji

    Ozan Tufan’a af yok
    Transfer dosyası

    Ozan Tufan’a af yok

    Görüş Bildir