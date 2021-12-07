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- İzmir’de, 55 kaçak göçmen kurtarıldı
İzmir’de, 55 kaçak göçmen kurtarıldı
Çeşme ve Karaabdullah Burnu açıklarında, Yunanistan tarafından itilen 55 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
- AA
- 07.12.2021 - 15:56
- Güncelleme : 07.12.2021 - 16:08
İzmir’de Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çeşme açıklarında kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik Botu görevlendirildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 34 kaçak göçmeni kurtardı.
İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE TESLİM EDİLECEKLER
İnternet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Türk Sahil Güvenlik ekipleri ayrıca Karaabdullah Burnu açıklarında, Yunanistan unsurlarınca geri itilen lastik bottaki 21 kaçak göçmeni de karaya çıkardı.
Kaçak göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderilecek.