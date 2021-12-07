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    İzmir’de, 55 kaçak göçmen kurtarıldı

    Çeşme ve Karaabdullah Burnu açıklarında, Yunanistan tarafından itilen 55 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
    • AA
    • 07.12.2021 - 15:56
    • Güncelleme : 07.12.2021 - 16:08
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    İzmir’de, 55 kaçak göçmen kurtarıldı

    İzmir’de Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çeşme açıklarında kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik Botu görevlendirildi.

    Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 34 kaçak göçmeni kurtardı.

    İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE TESLİM EDİLECEKLER

    İnternet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Türk Sahil Güvenlik ekipleri ayrıca Karaabdullah Burnu açıklarında, Yunanistan unsurlarınca geri itilen lastik bottaki 21 kaçak göçmeni de karaya çıkardı.

    Kaçak göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderilecek.

    İzmir’de, 55 kaçak göçmen kurtarıldı #1

    İzmir’de, 55 kaçak göçmen kurtarıldı #2

    İzmir’de, 55 kaçak göçmen kurtarıldı #3

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