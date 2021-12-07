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İzmir’de, 55 kaçak göçmen kurtarıldı

İzmir’de, 55 kaçak göçmen kurtarıldı

Çeşme ve Karaabdullah Burnu açıklarında, Yunanistan tarafından itilen 55 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.