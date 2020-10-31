İzmir'de 6 bin 49 personel görevlendirildi

Seferihisar açıklarında yaşanan depremin ardından, yaraların hızla sarılması için, 6 bin 49 personel görevlendirilerek çalışmalar hızlandırıldı.

Ege Denizi'nin Seferihisar açıklarında olan 6.6 büyüklüğünde depremin ardından enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklamalar gelmişti.

"GEREKLİ ÇALIŞMALAR YAPILACAK"

Twitter üzerinden bir paylaşım yapan Erdoğan, “İzmir’de meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Devletimizin tüm imkanlarıyla depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. İlgili tüm kurumlarımızla, bakanlarımızla bölgede gerekli çalışmalara başlamak için harekete geçtik.” demişti.





6 BİN 49 PERSONEL GÖREVLENDİRİLDİ

Depremin ardından bölgede arama, kurtarma, sağlık, psikososyal destek ve insani yardım için 6 bin 49 personel görevlendirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, saat 03.00 itibarıyla İzmir'de arama, kurtarma, sağlık, psikososyal destek ve insani yardım için toplam 6 bin 49 personel ile 836 araç ve 20 arama köpeği görev yapmaya başladı.

Deprem bölgesine 3 bin 66 çadır, 34 mobil baz istasyonu, 26 bin 130 battaniye, 10 bin 560 yatak, 6 bin yastık çarşaf seti, 5 mobil mutfak, 5 ikram aracı, 2 mobil sosyal hizmet aracı ve 164 bin 938 malzeme (ikram ve içecek) ulaştırıldı.

Ayrıca bölgeye 3 mobil koordinasyon tırı, 7 askeri kargo uçağı, 1 insansız hava aracı (İHA), 11 Sahil Güvenlik botu, 6 helikopter, 1 dalış timi, 292 emniyet personeli sevk edildi.

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