Yeni yıl öncesi düzenlenen kaçak içki operasyonlarında Kemalpaşa'da 6 bin litre kaçak içki yakalandı.

Güvenlik güçlerinin her yeni yıl öncesinde olduğu gibi kaçak içki mesaisi sürüyor.

İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin yürüttüğü istihbari çalışmalar sonucunda, Kemalpaşa’nın Armutlu Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir işletmede bandrolsüz içki üretimi yapıldığı ve bandrolsüz olarak piyasaya sürüldüğü tespit edildi.

6 BİN LİTRE YAKALANDI

Ekipler tarafından bahse konu işletmede ve bu işletmeye ait 2 depoda olmak üzere toplam 3 adreste yapılan eş zamanlı operasyonlarda 7 bin 33 şişe, bandrolsüz toplam 6 bin 25 litre alkollü içki ve 801 adet TAPDK bandrolü ele geçirildi.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İşletme sorumlusu K.G. hakkında ’5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’ kapsamında yasal işlem başlatılırken, şüphelinin adli işlemlerinin devam ettiği ifade edildi.

İzmir'de 6 bin litre kaçak içki ele geçirildi VİDEO







2020'DE 98 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Kaçak içki imalatı ve satışı özellikle yeni yıl öncesinde artışa geçse de Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri haline geldi.

2020'de kaçak içki nedeniyle İstanbul, İzmir, Mersin, Kırıkkale, Trabzon, Zonguldak, Muğla ve Aydın'da çok sayıda ölüm yaşandı.

Özellikle ekim 2020-ocak 2021 arası 42 olmak üzere adli kayıtlara göre toplam 98, bağımsız araştırmalara göre ise 2020 yılında 500'e yakın sahte içki ölümü gerçekleşti.

2020'DE 642 BİN LİTRE ELE GEÇİRİLDİ

Buna kakrşılık aynı yıl içerisinde 642 bin 409 litre de kaçak içkki ele geçirildi.

Bu yılın sonuna yaklaştığımız günlerde de güvenlik güçleri tedbirlerini ve çalışmalarını artırdı.

TÜRKİYE GENELİ KAÇAK İÇKİ OPERASYONU

Kasım ayında Türkiye genelinde bir operasyon düzenlendi.

6 Kasım'da 20 bin 278 personelden oluşan 6 bin 227 ekibin katıldığı operasyonda, 21 bin 922 iş yeri ile depo denetlenirken 402 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapıldı. Operasyonlarda 39 şüpheli gözaltına alındı, 448 aranan kişi yakalandı, biri çocuk olmak üzere 6 kayıp şahıs da bulundu.

Uygulamada; 19 bin 367 litre kaçak/sahte alkollü içki, 11 bin 657 şişe kaçak/sahte alkollü içki, 660 şişe içki aroması, 2 bin 731 boş alkollü içki şişesi, 204 bin etiket, 18 bin 257 sahte bandrol, 10 bin 440 paket kaçak sigara, 67 bin 507 adet doldurulmuş ve 110 bin boş makaron ile 4 bin 441 puro ele geçirildi.

Güvenlik güçlerinin çalışmaları devam ediyor.





