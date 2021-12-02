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İzmir'de 63 düzensiz göçmen kurtarıldı, 28 göçmen de yakalandı

İzmir'de 63 düzensiz göçmen kurtarıldı, 28 göçmen de yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde, Yunan unsurları tarafından geri itilen 63 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı, 28 göçmen de denize açılamadan yakalandı.