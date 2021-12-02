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    İzmir'de 63 düzensiz göçmen kurtarıldı, 28 göçmen de yakalandı

    İzmir'in Çeşme ilçesinde, Yunan unsurları tarafından geri itilen 63 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı, 28 göçmen de denize açılamadan yakalandı.
    • İHA
    • 02.12.2021 - 14:14
    • Güncelleme : 02.12.2021 - 14:21
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    İzmir'de 63 düzensiz göçmen kurtarıldı, 28 göçmen de yakalandı

    İzmir Çeşme'de bugün saat 03.35 sıralarında, 29 göçmenin Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği ihbarı alındı.

    Bunun üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 29 göçmeni kurtardı.

    Yine Yunan unsurları tarafından geri itilen 34 düzensiz göçmen de Uçburun'un batısında, sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

    YUNANİSTAN'A GİDECEKLERDİ

    İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de göçmenlerin yasa dışı yollarla Yunanistan'a gideceği bilgisini aldı.

    Ekipler, toplamda 28 göçmeni denizde açılmadan yakaladı.

    Düzensiz göçmenlerin, yapılan işlemlerin ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilecekleri öğrenildi.

    İzmir de 63 düzensiz göçmen kurtarıldı, 28 göçmen de yakalandı #1

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