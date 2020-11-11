İzmir'de 65 yaş ve üzeri için sokağa çıkma kısıtlaması

İzmir'de 65 yaş ve üzeri için sokağa çıkma kısıtlaması

İzmir İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, 65 yaş üstü vatandaşların 10.00 – 16.00 saatleri dışında sokağa çıkmaları kısıtlandı.

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayılarında artış devam ederken Türkiye'de önlemler artırılıyor.

Bu kapsamda, İstanbul ve Ankara'nın ardından İzmir'de de sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, koronavirüse karşı alınan yeni tedbir önlemlerini açıkladı.

65 YAŞ VE ÜSTÜ İÇİN YENİ KISITLAMA KARARI

İl Hıfzıssıhha Kurulu kararına göre İzmir genelinde sokakta sigara içmek yasaklanırken, 65 yaş üstü vatandaşlara da saat 10.00 ile 16.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

Öte yandan Valilik kararıyla bazı kurumlar hariç kaç haftalık olduğuna bakmaksızın hamileler idari izinli sayılırken, özel sektör mesai düzenlemesi çalışmalarının da sürdüğü aktarıldı.

"KURALLARA UYALIM SAĞLIKLI KALALIM"

Vali Köşger yaptığı açıklamada, "Değerli İzmirliler; doğal olarak son günlerde depreme yoğunlaşmış bulunuyoruz. Ancak tüm dünyanın henüz değişmeyen gündemi korona, İzmir’de de tırmanışta. Depremin olduğu günkü rakamlara kıyasen bugün iki katından fazla bir artış gerçekleşmiş durumda. Bu bağlamda Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla İzmir’de sokakta sigara içmek ve 65 yaş üstünün 10-16 saatleri dışında sokağa çıkması yasaklanmış; Valilik kararıyla bazı kurumlar hariç kaç haftalık olduğuna bakmaksızın hamileler idari izinli sayılmıştır. Özel sektör mesai düzenlemesi çalışmaları da devam etmektedir. Temizlik, maske, mesafe kurallarına uyalım, sağlıklı kalalım" dedi.