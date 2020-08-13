İzmir'de 90 dakika uygulaması kalktı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 90 dakika boyunca ücretsiz yapılan aktarmanın kaldırılmasına karar verdi. Uygulamanın kalkması ile aktarmalar artık ücretli hale gelecek.

İzmir'de, geçtiğimiz günlerde suya yapılan zammın ardından bu kez de ulaşımda vatandaşı zorlayacak bir karar için çalışmalara başlandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Plan, Bütçe ve Tüketici Komisyonu'na 90 dakika boyunca ücretsiz yapılan aktarmanın kaldırılmasını içeren bir önerge gönderdi.

ÜCRETSİZ 90 DAKİKALIK AKTARMA İÇİN ARTIK ÜCRET ÖDENECEK

Önergeye göre bundan böyle birinci ve ikinci aktarmalar ücretsiz olmayacak.

Yeni zamma göre ise birinci ve ikinci aktarmaların her biri için 50'şer kuruş ödenecek.

Diğer taraftan öğrenci, öğretmen ve 60 yaş tarifelerinde ise bir değişiklik yapılmayacak ve mevcut uygulama devam edecek.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Öte yandan İzmir'de 90 dakika uygulamasının değişmesi gündeme gelirken, vatandaşlar bu karara tepki gösterdi.

Twitter'da '#90dakikamadokunma' hashtagini kullanan vatandaşlar, değişikliğe dair tepkilerini dile getiriyor.