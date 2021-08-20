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    İzmir'de Afgan kadınlar için soyunma eylemi

    İzmir'de Afgan kadınlar için soyunma eylemi

    Taliban’ı protesto eden İzmirli kadınlar, giydikleri temsili çarşafları çıkarıp yere fırlattı.
    • Haber Merkezi
    • 20.08.2021 - 10:09
    • Güncelleme : 20.08.2021 - 10:40
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    Afganistan'da Taliban'ın başkent Kabil'i ele geçirmesinin ardından, Taliban yönetimi altında yaşamak istemeyen çok sayıda Afgan, akın akın ülkeyi terk etmeye çalışıyor.

    Ülkede yönetim belirsizliği sürerken kadınlara toplum içinde burka ve çarşaf giyme şartı getiren Taliban'ı, İzmir'de bir grup kadın protesto etti.

    ÇARŞAFLAR YERE ATILDI

    Taliban’ı protesto eden kadınlar, giydikleri temsili bir çarşafı çıkarıp yerlere attı.

    Çarşaf giyen kadınlar, daha sonra basın açıklaması yaparak sloganlar attı.

    İzmir'de Afgan kadınlar için soyunma eylemi VİDEO

    İzmir de Afgan kadınlar için soyunma eylemi #1

    İzmir de Afgan kadınlar için soyunma eylemi #2

    İzmir de Afgan kadınlar için soyunma eylemi #3

    İzmir de Afgan kadınlar için soyunma eylemi #4

    İzmir de Afgan kadınlar için soyunma eylemi #5

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