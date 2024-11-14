İzmir'de AIDS yüzünden ölen çocuğun babası HIV pozitif çıktı

Haber Merkezi

İzmir'de duyanları şaşkına çeviren bir olay meydana geldi.

13 yaşındaki bir erkek çocuğu, kemik erimesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye yatırılan çocuğun, yapılan incelemeler ve testler sonucu HIV pozitif (AIDS) olduğu ortaya çıktı.

13 YAŞINDA ÇOCUK AIDS'TEN ÖLDÜ

Küçük çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Doktorlar, çocuğa virüsün anneden geçmediğini, cinsel istismar yoluyla bulaştığını belirledi.

BABA DA AIDS ÇIKTI

Öte yandan yapılan testlerin sonucunda çocuğun annesi ve babasına da HIV testi yapıldı. Yapılan testlerin sonucunda annede sonuç negatif çıkarken, babanın test sonucu pozitif çıktı.

Göze çarpan bir bilgi de çocuğun 3 yıl öncesine kadar HIV pozitif olmaması.

2021 yılında geçirdiği bademcik ameliyatı öncesinde, her ameliyat öncesi yapılan testlerde çocuğun HIV testinin negatif çıktığı ortaya çıktı.

AİLE İÇİ İSTİSMAR İHTİMALİ GÜNDEMDE

Uzmanlar hastalığın cinsel yolla bulaşma ihtimalinin üzerinde duruyor.

Dolayısıyla istismar hatta aile içi istismar soruşturmaya konu olan olasılıklar dahilinde.

Sağlık Bakanlığı ise çocuğun psikiyatri görüşmesinde istismar bulgusuna rastlanmadığını açıkladı. Ancak konuyla ilgili detaylı soruşturma yürütülüyor.

"SON 5-6 YILDIR BU VAKALARDA ARTIŞ OLDU"

Öte yandan İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyonu Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayper Somer, “Bizim eski yıllarda böyle vakalarımız tek tüktü. Ama son 5-6 yıldır bu vakalarda artış oldu.” dedi.

100 vakanın 20’sinin cinsel yolla bulaşan vaka olduğunu belirten Somer, şu ana kadar 5 vakanın hayatını kaybettiğini söyledi.

TÜRKİYE’DE BİLİNEN 250 HIV POZİTİF ÇOCUK VAR

Türkiye’de bilinen, teşhis koyulan 250’ye yakın HIV pozitif çocuk var.

Aileleri uyaran Somer, “Çocuklarının özel yaşamlarını takip etmeleri, güvenli ilişki konusunda onların bilgilendirilmesi gerekiyor.” diye konuştu.

Tedaviler sayesinde son yıllarda anneden bebeğe bulaşma engellenebiliyor. İstanbul Tıp Fakültesi’nde annesi HIV pozitifken sağlıklı dünyaya gelen 200’e yakın çocuk takip ediliyor.