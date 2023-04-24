Ülke genelinin tek gündemi seçimler oldu.
Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine 20 gün kaldı.
14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimler için partiler ve adaylar seçim çalışmalarını hızlandırdı.
AK Parti'den İzmir 2. bölge milletvekili adayı olan AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan, halkın arasına indi.
Vatandaşlarla temas kuran İnan, fikirlerini anlatmak istedi.
Alkollü mekanlarıyla ünlü Bostanlı Caddesi'nde gençlerle sohbet etmek isteyen İnan'a bir grup engel oldu.
Sakinliğini kordu
Provokasyon peşinde koşan İzmirlilere sağduyulu yaklaşan İnan ve ekibi, yapılanlara rağmen sakinliğini koruyarak ders verdi.
Yaşadığı diyaloğu sosyal medya hesabından paylaşan Eyyüp Kadir İnan, paylaşımına şu ifadeleri kullandı:
Bostanlı'da bizi provoke etmek isteyen arkadaşlara bütün Bostanlı Caddesi'nde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kıymetli annesi Zübeyde Hanım'ın resmini taşıtmaktan dolayı çok mutluyum. Malum Atatürk düşmanı bir isim İzmir'den CHP 1.Sıra Milletvekili Adayı…