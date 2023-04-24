İzmir'de AK Partili Eyyüp Kadir İnan'a provokasyon CHP'nin kalesi İzmir'de, demokrasi ve özgürlük kelimesini ağzından düşürmeyenlerin içler acısı hali kameralara yansıdı.

ensonhaber.com

Ülke genelinin tek gündemi seçimler oldu.

Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine 20 gün kaldı.

14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimler için partiler ve adaylar seçim çalışmalarını hızlandırdı.

AK Parti'den İzmir 2. bölge milletvekili adayı olan AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan, halkın arasına indi.

Vatandaşlarla temas kuran İnan, fikirlerini anlatmak istedi.

Alkollü mekanlarıyla ünlü Bostanlı Caddesi'nde gençlerle sohbet etmek isteyen İnan'a bir grup engel oldu.

Sakinliğini kordu

Provokasyon peşinde koşan İzmirlilere sağduyulu yaklaşan İnan ve ekibi, yapılanlara rağmen sakinliğini koruyarak ders verdi.

Yaşadığı diyaloğu sosyal medya hesabından paylaşan Eyyüp Kadir İnan, paylaşımına şu ifadeleri kullandı: