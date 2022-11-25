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    İzmir'de alışveriş izdihamında cüzdan kavgası

    İndirim kampanyalarının başlamasının ardından İzmir'de birçok alışveriş mağazasında izdiham yaşanırken cüzdanın çalındığını iddia eden bir müşteri ve diğer müşteriler arasında kavga çıktı.
    • 25.11.2022 - 14:51
    • Güncelleme : 25.11.2022 - 15:15
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    İzmir'de alışveriş izdihamında cüzdan kavgası

    Ülke genelinde birçok AVM'de, indirim kampanyalı ürünleri almak için izdiham yaşandı.

    "Efsane Kasım", "Muhteşem Cuma", "Efsane Cuma" ve farklı isimlerle yapılan indirim kampanyaları bugün itibarıyla başladı.

    Kampanyaların başlamasının ardından İzmir'de de birçok alışveriş merkezinin önünde vatandaşlar kalabalık oluşturdu.

    AVM'lere akın ettiler

    Saat 10.00'da kapıların açılması ile birlikte vatandaşlar mağazalara koşarak akın etti.

    Mağazaya giren vatandaşlar reyondaki ürünleri adeta kapıştı.

    İzmir'de AVM'lerde indirim izdihamı VİDEO

    Uzun kuyruklar oluştu

    Giyim mağazasındaki ürünleri dolduranlar, kasada da sıranın kendilerine gelmesi için uzun süre bekledi.

    Cüzdan çalındı kavgası

    İHA'nın haberine göre, Karşıyaka ilçesindeki bir mağazada alışveriş yapıldığı esnada bir kişinin, cüzdanını çaldığını iddia ettiği kişi ile yaşadığı tartışma da vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

    İzmir de alışveriş izdihamında cüzdan kavgası #1

    İzmir de alışveriş izdihamında cüzdan kavgası #2

    İzmir de alışveriş izdihamında cüzdan kavgası #3

    İzmir de alışveriş izdihamında cüzdan kavgası #4


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