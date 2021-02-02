Euro
8.6304
-0.45%
Dolar
7.1656
-0.29%
Altın
423.22
-1.57%
Borsa
1.514
1.43%
Bitcoin
248.488
2.01%
EXEN Coin
17.40
3.81%
15ºC
İstanbul
Çok bulutlu 15 C

    İzmir'de alkışlar sağlık çalışanına: Hastaya ulaşmak için beline kadar suya girdi

    Seferihisar'da gelen ihbarla sel sebebiyle evinden çıkamayan hastaya müdahale etmek için mesai arkadaşlarıyla bölgeye giden görevli hemşire Ayla Kırs, beline kadar suya girerek hastaya müdahale etti.
    • İHA
    • 02.02.2021 - 16:40
    • Güncelleme : 02.02.2021 - 16:45
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir'de alkışlar sağlık çalışanına: Hastaya ulaşmak için beline kadar suya girdi

    İzmir’de meydana gelen sel felaketi hayatı olumsuz yönde etkiledi. Seferihisar ilçesi Doğanbey Mahallesi'nde de sağanak yağış, seli beraberinde getirdi.

    Sağlık çalışanları ise mahalleden gelen bir ihbara koştu. Rahatsızlanan bir hastanın ihbarını alan ekipler, hemen bölgeye gitti.

    İhbarın geldiği evin etrafında ise su birikintileri vardı.

    SAĞLIKÇILAR SELDE DE ÖN SAFTA

    Sağlık çalışanı Ayla Kırs da beline kadar suya girerek hastaya ulaştı.

    Müdahalenin ardından evden çıkarken sular içinde yürüyen Kırs, bir ara düşme tehlikesi geçirdi. Ayla Kırs’ın o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

    VATANDAŞLAR VE EVCİL HAYVANLAR GÜVENLİ BÖLGEYE TAŞINDI

    Öte yandan, sel sebebiyle harekete geçen Seferihisar Belediyesi ekipleri de evlerinde mahsur kalan vatandaşlara yardım ulaştırdı.

    Ekipler, mahsur kalan vatandaşları ve evcil hayvanlarını kepçelerle güvenli yerlere taşıdı.

    İzmir de alkışlar sağlık çalışanına: Hastaya ulaşmak için beline kadar suya girdi #1

    İzmir de alkışlar sağlık çalışanına: Hastaya ulaşmak için beline kadar suya girdi #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir