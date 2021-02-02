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İzmir'de alkışlar sağlık çalışanına: Hastaya ulaşmak için beline kadar suya girdi

İzmir'de alkışlar sağlık çalışanına: Hastaya ulaşmak için beline kadar suya girdi

Seferihisar'da gelen ihbarla sel sebebiyle evinden çıkamayan hastaya müdahale etmek için mesai arkadaşlarıyla bölgeye giden görevli hemşire Ayla Kırs, beline kadar suya girerek hastaya müdahale etti.