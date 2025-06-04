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İzmir çöp dağlarına teslim oldu.

Yaklaşık 23 bin işçinin sürdürdüğü grevin son bulması için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile sendika temsilcileri toplantı gerçekleştirdi.

İlk 6 ayda yüzde 30 zamda anlaşıldı ancak sendika ile belediye ikinci 6 ayda yapılacak yüzde 19 zamda anlaşamadı.

"BU KİŞİLERLE ANLAŞMA YOLU KAPANMIŞTIR"

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Cemil Tugay, "Günlerdir İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bulunduğu ekonomik şartlar içerisinde durumumuzu anlatmaya çalışıyorum. Sendika yöneticileri siyaset kokan laflar ediyor. Bu konu siyasete malzeme ediliyor. Kimin ne kadar siyasete dahil olduğunu da çözemedik. Amacım siyaset yapmak değil. Amacım belediyeyi yönetmek. Belediyenin hizmet etmeye ihtiyacı var. Hizmet edenlerin de düzenli maaş alınmasına ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.

Tugay, sadece bin lira artışın belediyeye 23 milyon lira ek ödeme anlamına geldiğini belirterek, "Çok küçük rakamlar görünebilir ama bu para benim param değil. İzmir halkının parası. Bu parayı küçümsemeye kimsenin hakkı yok. Gecenin bu saatinde kurban pazarlığı yapılıyor. Bizim sendikadan beklediğimiz şey, Türkiye'nin ve kurumun şartlarını görmesi. Ben bu akşam çözüm arayışında insanlar göremedim. Bana insanın halinden, Türkiye'nin halinden anlayacak insanlar lazım" şeklinde konuştu.

Bu şartlarda görüşmenin de anlaşmanın da mümkün olmadığını söyleyen Tugay, anlaşmanın sağlanmadığını belirterek, "Bu kişilerle anlaşma yolu kapanmıştır" dedi.