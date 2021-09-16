Son günlerde aşı olmayan hamile kadınların, yakalandıkları koronavirüs hastalığını ağır atlattıkları sık sık belirtiliyor. İlk bebeğini kucağına almaya hazırlanan anne, herkesi aşı olmaya davet etti.

Aşıya sıcak bakmayan anne adayları, yaşadıkları zorlu sürecin ardından vatandaşlara aşı çağrısında bulunuyor.

İzmir'de bir beyaz eşya mağazasında çalışan anne adayı Aycan Gülsün Gürlemez, gebeliğinin 29'uncu haftasında koronavirüse yakalandı.

İlk bebeğini kucağına almaya hazırlanan Gürlemez, koronavirüs tedavisi gördükten sonra sağlığına kavuştu.

"EKLEM AĞRILARIM DAYANILMAZDI"

30 haftalık hamile olduğunu belirten Gürlemez, "29'uncu haftada hastalığa yakalandığımı öğrendim. Çok zor bir süreçti. Gebe olduğum için ilaç kullanamadım. Allah düşmanımın başına vermesin. Hamile olmanın verdiği psikoloji ve çocuğuma bir şey mi olacak korkusunu fazlasıyla yaşadım. Eklem ağrılarım dayanılmazdı." dedi.

"HERKESE AŞI OLMASINI ÖNERİYORUM"

Hamile olduğu için aşı yaptırmadığını ve çok pişman olduğunu söyleyen Gürlemez, "Başta gebeler olmak üzere herkese aşı olmasını öneriyorum. Şimdi çok heyecanlıyım, doğuma yaklaşık 8 hafta kaldı. İnşallah sağ salim kızımı kucağıma alırım. Erken doğum riski olabilirdi. Neyse ki atlattık." diye konuştu.

İzmir'de aşı olmayan hamile kadın, virüsü ağır atlattı: Herkese aşı olmasını öneriyorum VİDEO

"ERKEN DOĞUM RİSKİ VARDI"

Eşinin hastalığı nedeniyle çok korktuğunu belirten Necati Gürlemez ise "Çok sıkıntılı bir süreçti. Başlangıçta evde tedavi olmasını denedik ancak ağrılar artınca hastaneye geldik. Solunum sıkıntısı da yaşamaya başlamıştı. Ambulans yardımı ile hastaneye geldik ve tedavisine başlandı. Her gün bebeği kontrol ettiler. Anne de bebek de çok başarılı bir tedavi sürecinden geçti. İyileşme aşamasına geldik. Erken doğum riski vardı. Kan sulandırıcı veriyorlardı. Çok sıkıntılıydı. Uykularım kaçıyordu.





"KEŞKE AŞI YAPTIRSAYDIK"

Aşı oldum ve eşimin hastalığı süresince sürekli yakınındaydım. Belki ben de virüsü geçirdim, farkında değilim. Eşimin aşı olmasıyla ilgili doktorumuzla görüşmüştük. İnisiyatifimize bıraktı. Gebelerin üstünde çok deney olmadığı için bu konu hakkında şüpheye düştük ve korktuk. Keşke yaptırsaydık. Şu an bu süreci evde rahat rahat geçiriyor olabilirdik." dedi.

"GEBE HASTALARDA BAZEN SORUN YAŞAYABİLİYORUZ"

İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği İdari Sorumlusu Öğretim Üyesi Dr. Salih Atakan Nemli, "Aycan Gülsün Gürlemez, hastaneyi nefes darlığı şikayetiyle geldi. Koronavirüs testi pozitif çıkınca servisimize yatırdık. İzlem sürecinde Sağlık Bakanlığı'nın rehberi doğrultusunda gerekli tedavileri uyguladık. Hastamız taburcu olma aşamasına geldi. Ancak yapılan çalışmalara göre, gebelerde virüs hastalığının daha şiddetli seyredebileceği şeklinde bulgular var. Bu nedenle gebe hastalarda bazen sorun yaşayabiliyoruz." dedi.

"GEBELER DE DAHİL VATANDAŞLARIMIZA AŞI OLMALARINI ÖNERİYORUZ"

Nemli, "Kadın doğum hastalıklarındaki meslektaşlarımızla birlikte hastayı takip ettik. Onlar günlük olarak bebeğin durumunu da takip etti. Diğer tüm gruplarda olduğu gibi gebelere de aşı olmasını öneriyoruz. Yapılan çalışmalarda da özellikle gebeliğin ilk 3 ayından sonra aşı olmanın herhangi bir zararı olmadığı gösteriliyor. Hastamız aşı olmuş olsaydı hastalığı daha hafif geçirdi ya da hiç hasta olmazdı. Bu nedenle mutlaka gebeler de dahil olmak üzere tüm vatandaşlarımıza aşı olmalarını öneriyoruz. Günümüzde aşı karşıtlığı toplumda karşılık bulan bir söylem. Ama günlük vaka sayılarındaki artışlarla beraber maalesef kaybettiğimiz vatandaşlar var. Toplumun bu konuda daha duyarlı olması gerektiğini düşünüyorum." şeklinde konuştu.





