İzmir'de asistan doktor Kadir Songür'ü jiletle boğazından yaralayan sanık, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı, cezada indirim uygulanmadı.

16 Ekim 2019'da Bayram K. adlı şahıs diz ağrısı şikayetiyle geldiği İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi Servisi'nde istediği kırmızı reçeteli ilacı yazmayan Kadir Songür ile tartışmış ve hastaneden ayrılmıştı.

Bir süre sonra sonra yeniden hastaneye gelen Bayram K., Songür'ün odasına girip, yanında getirdiği jiletle saldırmıştı.

Jilet ile boğazı kesilen ve ağır yaralanan Kadir Songür'e, meslektaşları müdahale etmişti.

20 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYORDU

Olaydan sonrası kaçan Bayram K., karıştığı bir gasp olayı neticesinde yakalanarak tutuklanmıştı.

Bayram K. hakkında, düzenlenen iddianamede, 'kişiyi, yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Sanığın cezası belli oldu.

İzmir'de asistan doktor Kadir Songür'ü yaralayan sanığa 20 yıl hapis VİDEO

İNDİRİMSİZ 20 YIL CEZA ALDI

Bugün davası görülen sanık 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı, cezada indirim uygulanmadı.