İzmir'de askeri helikopter zorunlu iniş yaptı! 1 personel yaralı

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İzmir'de korku dolu anlar yaşandı.
Çiğli 2. Ana Jet Üssü'nden havalanan askeri helikopterde arıza yaşandı.
1 kişi yaralı
Ardından helikopter, Urla ilçesine Bağlı Bademler köyünde boş bir araziye zorunlu iniş yaptı.
Yan yatan helikopterde bulunan 3 personelden 1'i yaralandı.
"Olayla ilgili inceleme başlatılmıştır"
Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Yapılan açıklamada şöyle denildi:
"2’nci Ana Jet Üs Komutanlığından (Çiğli/İzmir) kalkan bir adet helikopterimiz teknik bir arıza nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kalmıştır. Helikopterimizde hasar meydana gelmiştir. Olayda yaralanan bir personelimiz hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır. Olayla ilgili inceleme başlatılmıştır."
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