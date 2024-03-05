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İzmir'de askeri helikopter zorunlu iniş yaptı! 1 personel yaralı

İzmir'de askeri helikopter zorunlu iniş yaptı! 1 personel yaralı Çiğli'den kalkan ve ardından boş bir araziye zorunlu iniş yapan helikopterdeki askeri personel yaralandı. MSB'den yapılan açıklamada, olayla ilgili incelemenin başlatıldığı belirtildi.