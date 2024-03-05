İzmir'de askeri helikopter zorunlu iniş yaptı! 1 personel yaralı
ensonhaber.com

İzmir'de korku dolu anlar yaşandı.

Çiğli 2. Ana Jet Üssü'nden havalanan askeri helikopterde arıza yaşandı.

1 kişi yaralı

Ardından helikopter, Urla ilçesine Bağlı Bademler köyünde boş bir araziye zorunlu iniş yaptı.

Yan yatan helikopterde bulunan 3 personelden 1'i yaralandı.

"Olayla ilgili inceleme başlatılmıştır"

Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"2’nci Ana Jet Üs Komutanlığından (Çiğli/İzmir) kalkan bir adet helikopterimiz teknik bir arıza nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kalmıştır. Helikopterimizde hasar meydana gelmiştir. Olayda yaralanan bir personelimiz hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır. Olayla ilgili inceleme başlatılmıştır."