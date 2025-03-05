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İHA

Uzun yıllardır CHP yönetimi altında yaşayan İzmir, gündemden düşmüyor.

Şehrin gündeme geldiği konuların başında ise Körfez'deki kirlilik, bozuk yollar, yetersiz altyapı ve sahil kesimlerindeki rahatsız eden çöp kokusu...

Bu günlerde İzmir'de yine bir çöp sorunu tartışması yaşanıyor fakat bu kez biraz benzerlerinden farklı...

ATA PLAKALI ÇÖP ARAÇLARINA TEPKİ

Tartışmanın merkezinde bir çöp aracı var.

Dikili Belediyesi'nin çöp taksilerde ‘ATA' plakasını kullanması, ilçede tepkiyle karşılandı.

‘ATA' plakalı çöp taksiler, daha önce de ilçe genelinde kullanılmış ve ilçe sakinleri tarafından gelen tepkilerin ardından bir süre şantiye otoparkında çekilmişti.

TEPKİLER DİNİNCE YENİDEN ORTAYA ÇIKTILAR

Belediye yetkilileri, olayın ardından bir süre sonra çöp taksileri yeniden hizmete soktu. Alınan bu karar, vatandaşlar tarafından yeniden tepki gördü.

"ATATÜRK'ÜN HATIRASINA SAYGISIZLIK"

Öte yandan Dikilili vatandaşlar, ‘ATA' plakalı çöp taksilerin kullanılmasının Mustafa Kemal Atatürk'e ve onun hatırasına saygısızlık olduğunu vurguladı.

Dikili Belediyesi'nden ise konuyla ilgili henüz bir açıklamanın gelmediği öğrenildi.