İzmir'de Atatürk büstüne saldırı: Jandarma soruşturma başlattı

DHA

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım'da ölümünün 86'ncı yıl dönümünde rahmetle anıldı.

Ülke genelinde düzenlenene törenler özellikle bu konudaki hassasiyeti ile öne çıkan şehirlerimizden İzmir'de de tüm gün devam etti.

İZMİR'DE 10 KASIM PROVOKASYONU

İzmir, bugüne ise skandal bir olayla uyandı.

10 Kasım'ı fırsat bilen provokatörler Kiraz ilçesinde işbaşındaydı.

Umurcalı ve Yeniköy mahallelerinin meydanlarındaki Atatürk büstleri hedef alındı.

Büstlere kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından, dün akşam saatlerinde saldırıda bulunuldu.

BİRİNE DIŞKI SÜRDÜLER, DİĞERİNE TORBA GEÇİRDİLER

Büstlerden birine dışkı sürülürken, diğerine çuval geçirildi.

Durumu fark eden mahalleli, jandarmaya haber verdi.

Jandarma ekipleri, ihbar üzerine her 2 olayla ilgili soruşturma başlattı.