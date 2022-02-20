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    İzmir'de atıl durumdaki fırınlar faaliyete geçiyor: Ekmek 2 TL'ye satılacak

    Halk Ekmek fabrikasında günde 120-130 ekmek üretilirken, anlaşma kapsamında ekmek fırınlarının atıl kapasiteleri faaliyete geçirilecek. Bu kapsamda ise 230 gram ekmek 2 liraya satılacak.
    • İHA
    • 20.02.2022 - 12:42
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    İzmir'de atıl durumdaki fırınlar faaliyete geçiyor: Ekmek 2 TL'ye satılacak

    İzmir’de Halk Ekmek projesinin kapsamı genişletiliyor.

    Daha çok İzmirliye ucuz ve sağlıklı ekmek ulaştırmak hem de esnafa destek olmak amacıyla kentteki ekmek fırınlarının atıl kapasiteleri faaliyete geçirilecek.

    Halk Ekmek fabrikasında günde 120-130 bin ekmek üretilirken, anlaşma yapılan fırınların projeye dahil olmasıyla bu rakamın iki katını çıkılması hedefleniyor.

    Başkan Tunç Soyer, fırıncılarla protokol imzalayarak projeyi başlatacak.

    "DAHA ÇOK İZMİRLİYE UCUZ EKMEK ULAŞTIRACAĞIZ"

    Ekonomik fiyatlı ekmeğe talebin arttığını belirten Başkan Soyer, “Üretim kapasitemizi artırmak için yüksek maliyetli ve zaman gerektiren bir yatırım yapmak yerine endüstriyel üretim yapan fırıncıların atıl üretim kapasitelerini faaliyete geçirmeye karar verdik. Satacağımız ekmeği bu fırınlarda üreterek halkımızın ucuz ekmek talebini en yüksek düzeyde karşılamayı hedefliyoruz. Halk Ekmek fabrikamızda üretime devam ederken, bir taraftan da fırıncıların atıl kapasitelerini faaliyete geçirerek daha çok İzmirliye ucuz ekmek ulaştıracağız” şeklinde konuştu.

    230 GRAM EKMEK 3 TL YE SATILACAK

    Halk Ekmek fabrikasında üretilerek 1,5 liraya satılan 230 gram beyaz ekmek ve aynı gramajdaki kepekli ekmek maliyetlerdeki yüksek artış nedeniyle yarından itibaren 2 liraya satılacak. 230 gram ekmeğin 2,5 liraya satıldığı piyasa koşullarında böylelikle Halk Ekmek İzmirliye ucuz ekmek sağlamayı sürdürecek.
    Halk Ekmek fabrikasında üretilen ekmek Çiğli, Karşıyaka, Bayraklı, Bornova, Konak, Buca, Karabağlar, Gaziemir ilçelerinde bulunan 63 büfe ile İzmirlilere ulaştırılıyor.

    İzmir de atıl durumdaki fırınlar faaliyete geçiyor: Ekmek 2 TL ye satılacak #1

    İzmir de atıl durumdaki fırınlar faaliyete geçiyor: Ekmek 2 TL ye satılacak #2

    İzmir de atıl durumdaki fırınlar faaliyete geçiyor: Ekmek 2 TL ye satılacak #3

    İzmir de atıl durumdaki fırınlar faaliyete geçiyor: Ekmek 2 TL ye satılacak #4


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