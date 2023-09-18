İzmir'de baraja düşen helikopterdeki 3 personelden birinin cansız bedenine ulaşıldı Orman yangınına müdahale eden bir helikopterin düşmesiyle 3 personele ulaşmak için çalışmalar devam ederken 2'nci günde acı haber geldi.

ensonhaber.com İzmir'in Menderes ilçesindeki ormanlık alanda önceki gün saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Tahtalı Barajı havzasında geniş bir alana yayılan yangının, sarp arazide etkili olması nedeniyle karadan ve havadan ekip sayısı artırıldı. Çalışmalara destek veren 3 gece görüşlü helikopterlerden biri su aldığı esnada Tahtalı Barajı'na düştü. Dünden bu yana 3 personeli arama çalışmaları devam ederken bugün acı haber geldi. Personellerden birinin cansız bedenine ulaşıldı. AYRINTILAR GELİYOR...

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