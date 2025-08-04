İzmir'de barajlarda doluluk oranı düştü: Su kesintileri başladı

İzmir'de sadece yol ve çöp sorunu yaşanmıyor....

İzmir, son zamanlarda yaşanan su kesintileriyle de gündeme geliyor.

İzmir'de barajlarda doluluk oranının düşmesinin ardından kademeli olarak su kesintileri başlayacak.

Çeşme'de uygulanan kesintiler, İzmir'in geneline yayılmış durumda...

BARAJLAR ALARM VERİYOR

İzmir'in içme suyu ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Tahtalı Barajı'ndaki su seviyesi kritik düzeye gerilerken, Gördes Barajı'ndan su temininin tamamen durduğu belirtildi. Yeraltı su kaynaklarının verimliliğinin de kuraklık nedeniyle ciddi oranda azaldığı İZSU tarafından belirtildi.

Kentte günlük ortalama 700 bin metreküp su tüketildiğine dikkat çekilirken, su arzının sürdürülebilir şekilde devam ettirilebilmesi için, Tahtalı Barajı'ndaki rezervin yağışlı döneme kadar kontrollü şekilde kullanılacağı ifade edildi.

KESİNTİLER BAŞLIYOR

Bu kapsamda, su tüketiminin yoğun olduğu bölgelerde vatandaşların günlük yaşamını en az etkileyecek şekilde, 6 Ağustos'tan itibaren her gece 23.00 ile 05.00 saatleri arasında kısmi su kesintileri uygulanacağı duyuruldu.

Kesintiden etkilenecek mahalle ve bölgelerin ise önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

ALAÇATI, REİSDERE, GERMİYAN...

İzmir’in en çok turist çeken ilçelerinden Çeşme’de, barajlardaki düşük su seviyesi nedeniyle gece saatlerinde zorunlu kesintiler uygulanıyor. İZSU’nun açıklamasına göre, Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı’ndaki doluluk oranı kritik seviyenin altına düştü.

Bu nedenle her gece 22.00 ile 08.00 arasında 10 saatlik kesinti programı devrede.

Başta Reisdere, Germiyan, Dalyan ve 16 Eylül Mahalleleri olmak üzere birçok bölgede gece boyunca su verilemiyor.

BORNOVA VE BAYRAKLI’DA ALTYAPI ÇALIŞMASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ

Bornova ve Konak ilçelerinde ise devam eden altyapı yenileme projeleri nedeniyle geçici su kesintileri yaşanıyor.

İZSU yetkilileri, kesinti yaşanacak bölgelerde vatandaşların su depolaması yapmalarını ve mümkün oldukça su tüketiminde dikkatli olmalarını öneriyor.

İZMİRLİLERE TASSARUF ÇAĞRISI

İZSU Genel Müdürlüğü, bahçe sulamasının sınırlanması, mümkünse damla sulamanın tercih edilmesi, araç yıkama ve havuz doldurma için su kullanımının azaltılması, gri su kullanımının (banyo ve lavabo sularının yeniden kullanımı) teşvik edilmesi, evlerde yağmur suyu depolama sistemlerinin kurulması, gereksiz su kullanımından kaçınılması çağrısında bulundu.