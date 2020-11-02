- Haberler
- Gündem Haberleri
- İzmir'de battaniyesini depremzedelere veren çocuk, yürekleri ısıttı
İzmir'de battaniyesini depremzedelere veren çocuk, yürekleri ısıttı
İzmir'deki 6,6 büyüklüğündeki depremin ardında, 4 yaşındaki bir çocuğun depremzedelere verilmesi için battaniyesini getirdiği anlar, görenlere duygusal anlar yaşattı.
- DHA
- 02.11.2020 - 14:17
- Güncelleme : 02.11.2020 - 14:20
İzmir'de geçtiğimiz cuma günü 14.51'de olan 6.6 büyüklüğündeki depremle ilgili kurtarma çalışmaları sürüyor.
Birçok vatandaş, yardım için enkaz alanlarının çevresindeki stantlara ve yardım toplama merkezlerine koştu.
4 YAŞINDAKİ MİNİKTEN DUYGULANDIRAN YARDIM
4 yaşında olduğu öğrenilen minik bir çocuğun, bebeklere verilmek üzere battaniye getirdiği anlar, izleyenleri duygulandırdı.
İzmir'de battaniyesini depremzedelere veren çocuk, yürekleri ısıttı- İZLE