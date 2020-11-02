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    İzmir'de battaniyesini depremzedelere veren çocuk, yürekleri ısıttı

    İzmir'deki 6,6 büyüklüğündeki depremin ardında, 4 yaşındaki bir çocuğun depremzedelere verilmesi için battaniyesini getirdiği anlar, görenlere duygusal anlar yaşattı.
    • DHA
    • 02.11.2020 - 14:17
    • Güncelleme : 02.11.2020 - 14:20
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    İzmir'de battaniyesini depremzedelere veren çocuk, yürekleri ısıttı

    İzmir'de geçtiğimiz cuma günü 14.51'de olan 6.6 büyüklüğündeki depremle ilgili kurtarma çalışmaları sürüyor.

    Birçok vatandaş, yardım için enkaz alanlarının çevresindeki stantlara ve yardım toplama merkezlerine koştu.

    4 YAŞINDAKİ MİNİKTEN DUYGULANDIRAN YARDIM

    4 yaşında olduğu öğrenilen minik bir çocuğun, bebeklere verilmek üzere battaniye getirdiği anlar, izleyenleri duygulandırdı.

    İzmir'de battaniyesini depremzedelere veren çocuk, yürekleri ısıttı- İZLE

    İzmir de battaniyesini depremzedelere veren çocuk, yürekleri ısıttı #1

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