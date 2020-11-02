İzmir'deki 6,6 büyüklüğündeki depremin ardında, 4 yaşındaki bir çocuğun depremzedelere verilmesi için battaniyesini getirdiği anlar, görenlere duygusal anlar yaşattı.

İzmir'de geçtiğimiz cuma günü 14.51'de olan 6.6 büyüklüğündeki depremle ilgili kurtarma çalışmaları sürüyor.

Birçok vatandaş, yardım için enkaz alanlarının çevresindeki stantlara ve yardım toplama merkezlerine koştu.

4 YAŞINDAKİ MİNİKTEN DUYGULANDIRAN YARDIM

4 yaşında olduğu öğrenilen minik bir çocuğun, bebeklere verilmek üzere battaniye getirdiği anlar, izleyenleri duygulandırdı.

İzmir'de battaniyesini depremzedelere veren çocuk, yürekleri ısıttı- İZLE