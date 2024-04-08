İzmir'de bayram hareketliliği Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda yaşanıyor Ramazan Bayramı için şeker ve çikolata gibi ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar, tarihi çarşının yolunu tuttu. Burada şekerlerin fiyatı 150 TL'den başlıyor, 600-700 liraya kadar da çıkıyor.

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DHA

İzmir'de Tarihi Kemeraltı Çarşısı, bu bayram da tercih edilen alışveriş adreslerinden biri oldu.

Ramazan Bayramı için şeker ve çikolata gibi ihtiyaçların karşılamak isteyen vatandaşlar, tarihi çarşının yolunu tuttu.

"İnsanlar kaliteli çikolatayı tercih ediyor"

Bayram yoğunluğunun kısa sürdüğünü dile getiren esnaf Kemal Kutucu, "Seyahate çıkanın çok olması ve fiyatların çok artması piyasayı etkiledi. Çikolata fiyatları bu sene arttı. Tüm dünyada böyle. Kakao çekirdeğinde olan kısıtlama, çikolata fiyatlarının artmasına neden oldu. Çikolata fiyatlarını etkileyen en büyük etken, çikolatanın içine konulan kuruyemiş ve ambalaj farkı oluyor. İnsanlar kaliteli çikolatayı tercih ediyorlar ancak az alıyorlar." dedi.

"Çarşımızın müşterisi daha çok emeklilerden oluşuyor"

Kemeraltı'nda 15 yıldır esnaf olduğunu belirten şekerleme dükkanı işleten Olcay Bıçak, "Her geçen sene bir önceki seneyi aratır durumda. Bu sene daha da kendini belli etti. Bizi büyük marketler de etkiliyor. Bir de fiyatlar çok yükseldi. Şekerin ve çikolatanın fiyatı 150 liradan başlıyor, 1000 liraya kadar çıkıyor. Halkın talebi ve ekonomik şartlardan dolayı ucuza daha çok yöneldik. Mutlaka kalite de isteyen oluyor ama çok az. Özellikle daha makul fiyatlılarda talep var. Çarşımızın müşterisi daha çok emeklilerden oluşuyor ama onlar da ucuz olsun istiyorlar. Eski kalabalıklar yok." ifadelerini kullandı.

"Şeker fiyatları 150 liradan 600-700 liraya kadar da çıkıyor"

Şekerleme dükkanı işleten Serdar Karagüzel ise "Geçen yıllara göre işlerimizde düşüş var. Zincir marketlerin de çok büyük etkisi var. Şeker fiyatları 150 liradan başlıyor ortalama 600-700 liraya kadar da çıkıyor. Özellikle pandemi sürecinden sonra talepte bir düşüş var. Halk, az da olsa şeker alıyor. Eskiden 1 ya da 3 kilo verdiğimiz ürünlerde şimdi 20 liralık, 30 liralık ürün veriyoruz." dedi.

"Yılların alışkanlığı olan Kemeraltı'nı alışveriş için tercih ediyoruz"

Bayram alışverişine gelen vatandaşlardan Enver Demirel, şu ifadeleri kullandı:

"Bayram için şeker, kahve alacağım. Yılların alışkanlığı olan Kemeraltı'nı alışveriş için tercih ediyoruz. Esnaf kalkınsın diye de burayı tercih ediyoruz. Büyük marketler zaten kendi kendine götürüyor. Daha önce aldığım yerden alışveriş yapmayı tercih ediyorum. Fiyatları da bana göre uygun."

"Yeni esnaflardan alışveriş yapıyoruz"

Bayram alışverişi için çarşıya gelen vatandaşlardan Fedai Kaynarca ise "Şeker ve baklavalık malzeme için alışverişe geldim. İzmir'in en güzel yeri Kemeraltı'ndaki Hisar Camisi'nin olduğu yer, eskiden olduğu gibi şekerci esnafıydı. Şimdi yeni esnaflardan alışveriş yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)