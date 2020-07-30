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    İzmir'de bayram trafiği havadan denetlendi

    İzmir'de, Kurban Bayramı için alınan trafik tedbirleri kapsamında polis helikopteriyle havadan denetim yapıldı.
    • AA & Ensonhaber
    • 30.07.2020 - 17:48
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    İzmir'de bayram trafiği havadan denetlendi

    İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği genelge kapsamında vatandaşların emniyetli bir şekilde seyahat edebilmeleri için İzmir genelinde güvenlik ve trafik denetimleri artırıldı.

    TRAFİK YOĞUNLUĞU HAVADAN DENETLENDİ

    Bu kapsamda, İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, yoğun olarak kullanılan yol güzergahlarında önlem aldı.

    Adnan Menderes Havalimanından havalanan İzmir Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğüne bağlı polis helikopteriyle de kentteki trafik yoğunluğu havadan kontrol edildi.

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    TRAFİK İHLALLERİ YAPAN SÜRÜCÜLER TESPİT EDİLDİ

    İzmir-Çeşme Otoyolu, İzmir-Aydın Otoyolu ve İzmir-Çanakkale karayolu ile şehir içindeki kurbanlık satış ve kesim alanlarını bağlayan güzergahları havadan gözetleyen ekipler, hatalı sollama, hız ve diğer trafik ihlali yapan sürecileri tespit etti.

    Yoğunluğun oluştuğu noktalarda yer ekipleri bilgilendirildi.

    Kuralları ihlal edenlere de cezai işlem uygulandı.

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