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    İzmir'de bazı depremzedeler geceyi camide geçirdi

    İzmir'de bazı depremzedeler geceyi camide geçirdi

    Deprem nedeniyle evlerini terk eden bazı vatandaşlar, geceyi camide geçirdi.
    • AA
    • 31.10.2020 - 11:08
    • Güncelleme : 31.10.2020 - 11:22
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    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın talimatıyla, İzmir'de uygun olan camiler, depremden etkilenenlerin kullanımına açıldı.

    Kentte evleri depremde zarar gören bazı vatandaşlar, geceyi camilerde geçirdi.

    Erbaş, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası yaptığı açıklamada, deprem nedeniyle evlerine giremeyen vatandaşların din görevlilerinin rehberliğinde uygun olan camilerde kalabileceklerini duyurmuştu.

    İzmir de bazı depremzedeler geceyi camide geçirdi #1

    İzmir de bazı depremzedeler geceyi camide geçirdi #2

    İzmir de bazı depremzedeler geceyi camide geçirdi #3

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