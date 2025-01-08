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Haber Merkezi

CHP yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde krizler bitmek bilmiyor.

Son olarak İzmir'de belediye otobüs şoförleri, maaşlarının bir kısmı ve sosyal haklarının ödenmemesi nedeniyle iş bırakma eylemi yaptı.

Belediye iştiraki şirketlerde çalışanların, maaşlarının bir kısmının ve sosyal haklarının ödenmediği gerekçesiyle dün başlattıkları iş bırakma eylemi bu sabah da sürdü.

OTOBÜS ŞOFÖRLERİNİN EYLEMİ DEVAM ETTİ: İZMİR ULAŞIMI FELÇ OLDU

Otobüs şoförleri, sabah 06.00-07.00 saatlerinde sefere çıkmadı.

Otobüs duraklarında kalabalık oluşurken bazı vatandaşların otobüs yerine kendi araçlarını kullanmaları nedeniyle trafikte de yoğunluk gözlendi.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, senato kararıyla bugün yapılması planlanan dönem sonu sınavlarının, ESHOT seferlerinin yapılamayacak olması nedeniyle ertelendiği duyuruldu.

METRO SEFERLERİ DE AKSADI: TEPKİ GÖSTERİLDİ

Kentte sabah saatlerinde metro seferlerinde de aksama yaşandı.

Fahrettin Altay-Evka 3 güzergahında arıza gerekçesiyle yaşanan aksamalar, istasyonlarda yoğunluğa yol açtı.

Bazı yolcular, aksama nedeniyle güvenlik personeline tepki gösterdi.

Arızanın giderilmesinin ardından seferlerin normale döndüğü belirtildi.